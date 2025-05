Il programma di oggi della Fiorentina: allenamento al Viola Park

Terzultimo allenamento prima dell'ultima partita stagionale in programma domenica sera contro l'Udinese a Udine per la Fiorentina. La squadra agli ordini di Raffaele Palladino si ritroverà oggi alle ore 11 al Viola Park per la consueta seduta. Buone sensazioni da Cataldi che sarà controllato giorno per giorno ma spera di poter tornare a disposizione per l'ultimo turno di campionato.