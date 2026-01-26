Il programma della vigilia di Fiorentina-Como: allenamento pomeridiano al Viola Park

di Alessandro Di Nardo

Fiorentina subito in campo nel primo pomeriggio. Paolo Vanoli dirigerà l'allenamento della vigilia di Fiorentina-Como, gara in programma domani al Franchi e valevole per gli ottavi di Coppa Italia al Viola Park, con la squadra che pranzerà nella struttura e poi, dopo la seduta d'allenamento, partirà per presenziare alla Messa in Suffragio del presidente Rocco Commisso, in programma alle ore 18 presso il Duomo di Firenze. Sul campo Vanoli proverà l'assetto anti-Como, in una gara in cui il tecnico dovrebbe attuare diverse rotazioni.

Da valutare anche le condizioni di Moise Kean, che quasi sicuramente salterà anche la partita di Coppa Italia per provare a recuperare per sabato contro il Napoli. Segui tutta la giornata su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola!
 