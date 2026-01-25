L'attacco rimane così: la Fiorentina ha deciso. Ecco le soluzioni
Tra gli articoli più letti di oggi su FirenzeViola.it c’è il nostro approfondimento sul reparto offensivo della Fiorentina. Kean in tribuna e Piccoli in campo non è un binomio che sembra funzionare per la Fiorentina.
Dal mercato però il tecnico viola Paolo Vanoli ha detto di non aver chiesto un attaccante al posto di Dzeko che si è accasato in Germania: "Non cercheremo un altro mercato al posto di Dzeko, adesso abbiamo solo avuto la sfortuna dell'infortunio di Moise". CLICCA QUI per leggere il pezzo completo con le varie soluzioni là davanti.
Serve Kean, il medico spieghi come sta. Date a Vanoli un difensore: Bijol pista calda. Harrison ha intensità, Brescianini titolare. Coppa Italia: bell’esame domani col Como di Mario Tenerani
FirenzeViolaIn 4 allungano il passo, serve fare di più per salvarsi. Mercato, in rimonta l'opzione Bijol
Tommaso LoretoUna batosta che certifica il bisogno di accelerare per un forte difensore (e il peso dell'assenza di Kean) ma è un k.o. diverso dagli altri
Alberto PolverosiMercato, la controrivoluzione viola: tornano le ali, ma il top è ancora Fagioli. La condizione fisica è cambiata, in meglio. Contro il Cagliari fondamentale non perdere
Luca CalamaiParatici fiorentinizzi la Fiorentina. Vanoli, Kean e Gudmundsson sotto esame per il futuro. Mi piacerebbe Catherine Commisso presidentessa. Servono ancora due colpi di mercato
