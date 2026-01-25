L'attacco rimane così: la Fiorentina ha deciso. Ecco le soluzioni

Tra gli articoli più letti di oggi su FirenzeViola.it c’è il nostro approfondimento sul reparto offensivo della Fiorentina. Kean in tribuna e Piccoli in campo non è un binomio che sembra funzionare per la Fiorentina.

Dal mercato però il tecnico viola Paolo Vanoli ha detto di non aver chiesto un attaccante al posto di Dzeko che si è accasato in Germania: "Non cercheremo un altro mercato al posto di Dzeko, adesso abbiamo solo avuto la sfortuna dell'infortunio di Moise". CLICCA QUI per leggere il pezzo completo con le varie soluzioni là davanti.