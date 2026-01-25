Lazio, Sarri rivela: "Ci stiamo ridimensionando, non m'importa l'età"

Lazio, Sarri rivela: "Ci stiamo ridimensionando, non m'importa l'età"FirenzeViola.it
Una delle news più cliccate di oggi su FirenzeViola.it è la rivelazione di Maurizio Sarri a proposito del "ridimensionamento" della sua Lazio. "Facciamo i conti alla fine. La società dice che vuol fare una squadra giovane, a me dell'anagrafe non importa niente. Se c'è qualità c'è qualità a 20/30 anni", le parole del tecnico biancoceleste dopo il pari con il Lecce. CLICCA QUI per leggere la notizia completa.