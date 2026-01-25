Fiorentina sconfitta dal Cagliari, chi salvi dei viola? Vota il sondaggio Top Fv
La Fiorentina perde ancora uno scontro diretto e lo fa per 2-1 contro un Cagliari corsaro a Firenze. Alle reti di Kilicsoy e Palestra ha provato a rispondere Brescianini con la sua prima rete in Serie A ma non è bastato per evitare la sconfitta che condanna i viola a restare in fondo alla classifica. Chi è stato il migliore in campo per la Fiorentina?
Una batosta che certifica il bisogno di accelerare per un forte difensore (e il peso dell'assenza di Kean) ma è un k.o. diverso dagli altridi Tommaso Loreto
