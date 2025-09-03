Il programma della Fiorentina: alle 13.30 la presentazione di Nicolussi Caviglia

vedi letture

Sarà il giorno di Hans Nicolussi Caviglia: il nuovo acquisto della Fiorentina, già in panchina nella gara di campionato di domenica scorsa col Torino, sarà presentato oggi, nel Wind Media Center del Viola Park, alle ore 13.30. Penultimo colpo in ordine cronologico (l'ultimo è stato Tariq Lamptey), l'ex Venezia arriva per rinforzare il centrocampo di Stefano Pioli. Potrai seguire la conferenza stampa sia su Radio FirenzeViola sia su FirenzeViola.it (in forma testuale).