IL LUNGO GIOCO DEL SILENZIO

Inutile girarci troppo attorno, la situazione di mercato che vede coinvolto Federico Chiesa sarà una delle più imponenti degli ultimi anni, vista la qualità del calciatore in questione ma anche l'elevato valore che gli viene attribuito, e molto probabilmente rischierà, a livello di attenzione e/o copertura mediatica, di offuscare persino le imminenti operazioni in entrata che il ds Pradè, con l'avallo di Montella, sta preparando. Già in questi giorni, nonostante Chiesa fosse impegnato con l'Italia U21, e quindi almeno in teoria lontano da eventuali sirene, si è fatto realmente fatica a parlare d'altro. E così, con ogni probabilità, sarà così ancora per molto tempo.

La Juventus, ormai è praticamente un segreto di Pulcinella, sta provando da tempo a fare carte false per riuscire ad arrivare al figlio d'arte classe '97 e, già in Primavera, sembrava pure esserci riuscita, strappando un accordo contrattuale con l'entourage del ragazzo grazie anche all'intermediazione del fidato - oggi forse non più così tanto - Ramadani. Il problema, dal lato bianconero della barricata, è sopraggiunto però con il passaggio di proprietà, e la ferrea volontà di Commisso nel trattenere il suo gioiellino nella squadra che ha appena preso in mano.

"Non sarà il mio Baggio". "Non lo vendo, neanche per 100 milioni". "Al 99% rimane a Firenze", e queste sono soltanto alcune delle tante virgolette sul tema fornite da Commisso nei suoi giorni di permanenza cittadina. In cui si è sentito ripetere talmente tante volte la stessa domanda, da arrivare persino a rispondere: "Basta, lasciatelo stare tranquillo questo ragazzo. Ho già parlato". Insomma, dal lato della proprietà non sembrerebbero proprio esserci dubbi. Ma da quello del calciatore?

Da parte di Chiesa, sostanzialmente, non è mai arrivato nient'altro che un no comment. Anzi, a volerla dire tutta il giovane talento viola non si è mai espresso direttamente sul tema, inscenando una sorta di lungo gioco del silenzio che sta però squarciando gli animi della tifoseria fiorentina. Chiesa in queste ore si gode beatamente i giorni di vacanza, in compagnia della nuova fiamma Benedetta, e sembra più lontano che mai da certe dinamiche. Certo, prima o poi - magari prima del suo rientro in gruppo - questo silenzio andrà interrotto. Lo stand-by, se troppo prolungato, rischierebbe di non fare realmente bene a nessuno.