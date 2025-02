Il calciomercato in uscita prosegue: ecco i paesi dove si può ancora cedere

In Italia il calciomercato invernale si è concluso ieri a mezzanotte con alcuni colpi last minute per diversi club tra cui la Fiorentina. Ma per i club italiani che non sono riusciti a sfoltire la rosa c'è ancora la possibilità di farlo, cedendo ovviamente all'estero, nei paesi dove la sessione di calciomercato è ancora aperta, come in Turchia e Emirati Arabi che potranno prendere giocatori fino all'11 febbraio.

Anche in estate le due leghe contribuirono a sfoltire la rosa viola visto che Barak e Brekalo furono ceduti il 7 settembre, mentre Sabiri aspetto addirittura fine settembre per passare all'Ajman a Dubai (da dove in questo gennaio è passato alla Saudi Pro League, lega che ha già chiuso i battenti del mercato). Ma in Serbia, Croazia e Russia (20) i tempi sono ancora più ampi, per non parlare di Cina (18) o Brasile (28) o di Canada e Stati Uniti dove, con calendari diversi, il mercato è aperto fino ad aprile. Ecco dove si può ancora cedere:

Olanda: oggi

Austria: 6 febbraio

Egitto: 8 febbraio

Romania: 10 febbraio

Turchia: 11 febbraio

Emirati Arabi Uniti: 11 febbraio

Australia: 12 febbraio

Ungheria: 14 febbraio

Serbia: 14 febbraio

Slovenia: 14 febbraio

Croazia: 17 febbraio

Svizzera: 17 febbraio

Cina: 18 febbraio

Russia: 20 febbraio

Slovacchia: 21 febbraio

Repubblica Ceca: 22 febbraio

Polonia: 22 febbraio

Uruguay: 25 febbraio

Brasile: 28 febbraio

Canada e Stati Uniti: 23 aprile