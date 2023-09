IKONÉ, Retromarcia: si allena a parte al Viola Park

Fonte: Niccolò Ceccarini

© foto di Federico De Luca 2023

Piccola retromarcia Jonathan Ikone che in un primo momento sembrava tra i recuperati in vista della gara contro l'Atalanta. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it nel corso dell'allenamento odierno, in programma alle 17:30 al Viola Park, l'esterno ex Lille ha ripreso a svolgere lavoro a parte. Da capire a questo punto se ciò comporterà una sua nuova esclusione domenica al Franchi.