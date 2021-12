IKONE, Parti vicine: tifosi già innamorati dell'esterno

Questa mattina sulle pagine di Tuttosport è stato fatto il punto della situazione sulla trattative tra Lille e Fiorentina e Jonathan Ikoné. Dopo averlo visto fare faville in Champions League, scrive il quotidiano, i tifosi nel capoluogo toscano si sono già innamorati dell’esterno d’attacco francese e lo vedono già con la casacca viola addosso. La cifra di cui si parla è di circa 15 milioni di euro per portarlo in viola e le firme non dovrebbero essere poi così lontane. CLICCA QUI per leggere l'articolo.