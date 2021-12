IKONÉ, Firma vicina: e i tifosi sono già pazzi di lui

Sulle pagine odierne di Tuttosport si fa il punto della situazione sulla trattativa che nelle prossime settimane dovrebbe portare a vestire di viola l'esterno del Lille Jonathan Ikone, protagonista in Champions League contro il Wolfsburg grazie a due assist che lo hanno reso fra i migliori in campo. Il giocatore alla fine della partita, a proposito del suo futuro, ha detto: «Per il momento sono qui al Lille, poi vediamo cosa mi riserverà il futuro». La cifra di cui si parla è di circa 15 milioni di euro per portarlo in viola e le firme non dovrebbero essere poi così lontane. Attraverso la televisione i tifosi nel capoluogo toscano si sono già innamorati dell’esterno d’attacco francese e lo vedono già con la casacca viola addosso.