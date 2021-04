IEMMELLO A FV, CON DE ZERBI I TIFOSI SI DIVERTIRANNO. COMMISSO? MI ASPETTAVO DI PIÙ

Nelle ultime ore è uscita la notizia che la Fiorentina starebbe stringendo per Roberto De Zerbi. L'attuale allenatore del Sassuolo sarebbe ad un passo dall'accordo con il club viola. Per approfondire questa possibilità la redazione di FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, l'ex attaccante della Fiorentina, oggi al Frosinone, Pietro Iemmello, che ha avuto come tecnico De Zerbi nella sua esperienza in neroverde.

Come si è trovato con De Zerbi?

"Con il mister ho un bellissimo rapporto e mi ci sento tutt'ora. Conoscendolo credo che i tifosi della Fiorentina, se dovesse venire a Firenze, si divertiranno molto con lui. Bisogna sapere, però, che con De Zerbi c'è bisogno di tempo e si deve aprire un nuovo ciclo sia a livello tecnico che di mentalità. Potrebbe allenare qualsiasi squadra in Serie A. A prescindere dai risultati lui riesce sempre a darti qualcosa in più. Se la Fiorentina dovesse ripartire da zero allora il mister farebbe a caso loro".

Come giudica la stagione della Fiorentina?

"Sinceramente penso che quest'anno e l'anno scorso l'attuale proprietà viola poteva fare di più. Una squadra come la Fiorentina e una città come Firenze non si meritano di stare così in basso in classifica. Ora i giocatori devono pensare solo a salvarsi ma poi la prossima stagione deve esserci assolutamente un miglioramento".

Si aspettava le dimissioni di Prandelli?

"Ho letto tutta la lettera che ha scritto è mi è piaciuta molto, mi ha fatto riflettere. Mi ha fatto capire ancora di più che il calcio non sta andando in una bella direzione. Secondo me le sue dimissioni sono state un bel gesto per il mondo calcistico".

Iachini riuscità nell'impresa di salvare i viola?

"Credo proprio di sì. Per come allena lui e per la sua storia è l'ideale vista la difficile situazione che sta vivendo la Fiorentina. Iachini è l'allenatore giusto per salvarsi e tiene tanto al risultato".

Quanto la hanno sorpresa le ultime prestazioni di Vlahovic?

"Poco perché mi aspettavo questa esplosione. Già in Primavera si vedeva che era un attaccante con i caratteri da prima squadra. In questi anni è migliorato tanto giocando contro i grandi. A parer mio ha margini di miglioramento importanti".

La Primavera ha appena vinto la sua terza Coppa Italia consecutiva..

“Sono molto contento. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi ma soprattutto sono felice per Aquilani e Quinto, se lo meritano”.