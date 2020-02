IACHINI, Su Ribery: "Sta fuori ancora almeno un mese"

Nel corso della conferenza stampa andata in scena stamani, il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato così delle condizioni di Ribery: "Sta lavorando con il fisioterapista, ancora ci vorrà tempo. Sappiamo la sua importanza e la lettura potrebbe essere quella di paragonarlo ad Ibrahimovic, che ha fatto crescere tutto il valore del Milan. Purtroppo noi Franck non lo avremo per un po' di tempo. Un mese, quaranta giorni... Non so quando, ma non possiamo mettergli in fretta. Necessita delle terapie per rimettersi a posto. Nel frattempo il gruppo sa che dovrà andare in campo anche per dare serenità e fiducia a Ribery come a tutti i tifosi. Anche Kouamè sta recuperando da un grave infortunio".