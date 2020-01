IACHINI, Su Badelj-Pulgar: "Occupano la stessa zona"

Nel corso della conferenza stampa di Beppe Iachini alla vigilia della partita contro il Bologna, il tecnico ha espresso i suoi pensieri anche su Badelj e Pulgar: "Per caratteristiche sono due ragazzi che occupano da stessa zona di campo". Un primo messaggio che i due potrebbero alternarsi nello stesso ruolo durante il campionato, più che essere schierati insieme come fatto più volte in stagione.

