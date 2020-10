IACHINI (S.STAMPA), Amrabat non snaturato. Oggi...

Queste le parole dalla sala stampa del Franchi di Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, nel post partita della sfida persa contro la Sampdoria: “E’ chiaro che quando interessando tanti giocatori la serenità un po’ manca ma non possiamo creare alibi di questo tipo: nei primi 25’ abbiamo fatto bene, abbiamo creato occasioni con velocità di manovra e opportunità importanti. Abbiamo perso qualche palla di troppo e questo ha creato qualche eccessiva preoccupazione: questo non deve accadere. C’è stato qualche errore di troppo nel secondo gol della Samp ma abbiamo sempre di giocare al massimo. Alla fine abbiamo preso il palo, peccato. Menomale il mercato chiude tra pochi giorni e chi è dentro è dentro e chi è fuori è fuori: non posso tuttavia rimproverare ai miei ragazzi la mancanza d’impegno. La posizione di Amrabat lo snatura? Quando giochiamo con un modulo come il nostro, vuol dire che vuoi fare un calcio propositivo: dobbiamo ricercare in un mediano come lui tanto equilibrio. Cambiare modulo vorrebbe dire fare un passo indietro. Lui fa quello che faceva lo scorso anno a Verona: non sono preoccupato. Vediamo il bicchiere mezzo pieno, perché stiamo lavorando bene ance se dobbiamo correggere certe situazioni e trovare equilibri”.