IACHINI, RIFLESSIONI IN CORSO: ANCHE IL PARMA È A RISCHIO

Fiorentina subito al lavoro stamattina e Joe Barone, unico dirigente presente, ha parlato con la squadra e l'allenatore per sottolineare che non sono tollerabili partite come quelle di ieri. Quello che non è piaciuto alla proprietà e alla dirigenza, oltre alle dichiarazioni del post-partita in cui sarebbero state attese prese di posizioni ed ammissioni di responsabilità ma soprattutto non la ricerca di alibi, è stato il modo in cui è arrivata la sconfitta e la mancanza di idee in campo.

Per questo oltre ai giocatori anche l'allenatore è al centro di una riflessione da parte della società che non esclude neanche un ribaltone in panchina, con la fiducia verso Iachini non più al cento per cento. I dirigenti sono al lavoro, si stanno guardando intorno e stanno valutando più soluzioni, per l'immediato e per il futuro. Insomma anche da qui a sabato può succedere di tutto, complice un ambiente arrabbiato e depresso per la situazione che la proprietà non vuole sottovalutare.