Simpatico episodio durante la conferenza stampa di Beppe Iachini al Franchi. Al tecnico è stato chiesto un hashtag per descrivere la sua esperienza alla Fiorentina, e questa è stata la risposta: "Hashtag non so neanche cosa voglia dire, figuratevi che non ho neanche whatsapp. Ho un telefono da 35 euro figuriamoci se penso agli hashtag".

CLICCA QUI per la conferenza integrale