WORKING CLASS HERO IN CERCA DI UNO SPAZIO NON BANALE

È una giornata di conferme in casa Fiorentina. Anzi, si potrebbe dire due giorni. La notizia di oggi è senza dubbio il rinnovo di Marco Benassi fino al 2024 (clicca qui per leggere la notizia di FirenzeViola.it con tutti i dettagli), ma non sono passate inosservate le parole di Lorenzo Venuti durante la conferenza stampa di ieri. Crescita e maturazione sono i termini che più gli si addicono, visto come si è pronunciato. Il terzino di Incisa ha subito, dal momento in cui ha fatto stabilmente ritorno in viola, una vera e propria metamorfosi sotto vari punti di vista. Posto che il campo ancora dovrà dire la propria, con un miglioramento tecnico che deve ancora completarsi, non è passata inosservata un upgrade mentale interessante. In realtà anche il campo per lui ha già, a tratti, parlato e non soltanto tramite le due promozioni in Serie A conquistate con Benevento e Lecce, ma anche con una serie di prestazioni notevoli che hanno convinto i vari tecnici che si sono susseguiti sulla panchina viola a schierare il classe 1995 nell’undici titolare.

Il senso di appartenenza ha aiutato sicuramente, soprattutto in una città come Firenze. Venuti se ne è fatto portatore e pare ben determinato a far intendere ai compagni cosa significhi giocare con la maglia viola addosso. Non è da tutti passare da possibile esubero a candidato per la fascia di capitano. Anche se quest’ultima possibilità è tutta da vedere, dal momento che ancora non è chiaro il futuro di Pezzella e la scelta del nuovo eletto sarà collettiva. Se così fosse, oltre a coronarsi il sogno di un ragazzo fiorentino, prenderebbe forma, almeno in parte, il modello ideale dello sportivo per i più giovani e questo sarebbe tinto di viola. Il classico working class hero che scala le tappe con pazienza e umiltà. Sia chiaro, la stagione deve ancora iniziare, gli esami non finiscono mai per nessuno e su questo aspetto mister Italiano è stato molto onesto sin dall’inizio della sua esperienza gigliata. A giudicare dalla serenità di Venuti, sembra prospettarsi dello spazio nella rosa della nuova Fiorentina. Uno spazio che potrebbe essere per nulla banale.