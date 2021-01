VIOLA PARK, C'è un ricorso al Tar: la situazione

Oltre ai problemi legati allo stadio, il presidente Rocco Commisso deve fare i conti con una grana che riguarda anche il nuovo centro sportivo a Bagno a Ripoli. Nella giornata odierna difatti è stato presentato un ricorso al Tar per questioni paeseggiastiche, per quanto riguarda il Viola Park. Il ricorso, fatto tra l'altro nell'ultimo giorno utile, è stato presentato da parte di un privato cittadino non residente a Bagno a Ripoli, dal quale il Comune di Bagno a Ripoli si difenderà nelle sedi opportune. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, la posizione del sindaco Francesco Casini rimane solida: non cambia niente nei piani del comune. Il sindaco e la giunta comunale non si dicono preoccupati per questo ricorso, il lavoro continuerà ad andare avanti spedito con l'obiettivo di posare la prima pietra entro la prima decade di febbraio.