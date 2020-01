I GESTI RITROVATI

Nel pareggio della Fiorentina al Dall'Ara è tornato a tutti gli effetti Federico Chiesa. Il 25 viola non è riuscito ad incidere con un gol o un assist, ma la settimana di lavoro ha consegnato a Iachini un giocatore che ha cambiato totalmente faccia. I problemi fisici sembrano ormai alle spalle, e anche quelli d'umore sembrano risolti.

Non è un caso che nel primo tempo Chiesa abbia compiuto un paio di gesti che non si vedevano da tempo. Prima la corsa con i compagni per festeggiare tutti insieme il gol di Benassi (fece discutere, non più di un paio di settimane fa, l'esultanza pacata al gol di Vlahovic contro l'Inter), poi il gesto ai tifosi dopo un pallone colpito oltre la linea: un incitamento verso i sostenitori accorsi in massa a Bologna che sa di pace fatta, almeno per ora.

Il giocatore e la Fiorentina, ormai è assodato, hanno ritrovato un rapporto che sembrava ormai destinato a peggiorare di giorno in giorno. A partire dall'incontro tra Rocco Commisso e babbo Chiesa poco più di un mese fa la rotta è stata invertita, e adesso si tratta il rinnovo fino al 2024.

Non tutto è risolto, questo è chiaro. Anche perché - non solo per colpa del giocatore - gol e prestazioni come quelle di un anno fa ancora stentano a vedersi. Ma di sicuro dopo essere tornato a parlare, Chiesa ha deciso di tornare anche a farsi sentire con i tifosi. E la Fiorentina non può che goderne.