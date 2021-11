BLACK FRIDAY IN SALSA VIOLA: CHI C'È A PREZZO DI SALDO?

Rocco Commisso deve ancora definitivamente tornare a Firenze ed è già partito il tran tran di giocatori accostati alla Fiorentina e in uscita dalla squadra di Italiano. Per il Black Friday, giornata nella quale a livello internazionale si acquista qualsiasi tipo di oggetto a prezzo di saldo, può essere interessante capire chi la Fiorentina riuscirà a prendere, magari a prezzo scontato, tra poco più di un mese quando inizierà il calciomercato.

UN MAYORAL A PREZZO DI SALDO - Seguendo questo ragionamento, il profilo che risponde perfettamente ai requisiti del Black Friday è Borja Mayoral. Attaccante ormai da tempo fuori dai piani tecnici della Roma, può essere il profilo perfetto da affiancare a Vlahovic per puntare davvero all'Europa: si è reso protagonista all'ombra di Dzeko la scorsa stagione e può farlo anche a Firenze, cercando magari di confermarsi in Italia prima di tornare al Real Madrid. Il prezzo è certamente di saldo, visto che ad oggi il classe '97 è un problema economico per la Roma e un problema tecnico per il Real.

BERARDI SENZA SCONTI - Molto meno a saldo è Domenico Berardi, obiettivo numero 1 per l'esterno. Già in estate sono noti gli approcci della Fiorentina al Sassuolo, ma la sensazione è che a gennaio ci sarà il vero affondo. Le scaramucce sono già partite con una prima offerta, rifiutata, della società viola a quella neroverde: non è certo fantasia pensare che si possa trovare un accordo, anche se è ovvio che entrambe le parti debbano fare uno sforzo per trovare un'intesa.

Ikoné del Lille e Deulofeu dell'Udinese sono ad oggi le alternative più credibili all'esterno italiano, che però vorrebbe la Fiorentina e dunque resta la prima scelta.

GLI SVINCOLATI - Anche tra gli svincolati c'è qualche nome che può stuzzicare anche in vista di gennaio. Su tutti Paulinho, ex Barcellona finito a svernare in Cina e ora senza contratto nonostante i 33 anni appena. Così come Grenier, vecchio pallino della Fiorentina, o Ramirez, per il quale il ritorno alla Sampdoria sembra aver trovato qualche intoppo. Poi ci sono nomi che stuzzicano la fantasia, come Ben Harfa, Wilshere, il difensore Mangala o un altro ex obiettivo della Fiorentina Facundo Ferreyra.

Il calciomercato in ogni caso è già iniziato, soprattutto per la Fiorentina. Che arrivino a prezzo di saldo o no, la volontà della società è di consegnare ad Italiano qualche alternativa in più per puntare davvero all'Europa.