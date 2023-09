INDISCREZIONI DI FV V. PARK, POSSIBILE DEBUTTO COL PUBBLICO SABATO Il Viola Park potrebbe aprire le sue porte ai tifosi viola a partire da sabato: giornata decisiva quella di oggi per l'ok sull'agibilità dell'impianto di Bagno a Ripoli (qui i dettagli). Se la Commissione darà esito positivo al sopralluogo in... Il Viola Park potrebbe aprire le sue porte ai tifosi viola a partire da sabato: giornata decisiva quella di oggi per l'ok sull'agibilità dell'impianto di Bagno a Ripoli (qui i dettagli). Se la Commissione darà esito positivo al sopralluogo in... NOTIZIE DI FV HIGHLIGHTS, NICO GONZALEZ APRE, SOULÈ LA PAREGGIA La Fiorentina parte forte nei primi minuti e dopo alcune occasioni sprecate trova il gol del vantaggio con Nico Gonzalez. La squadra di Italiano però non la chiude e nel secondo tempo subisce la rete del pareggio targata Soulè, il quale raccoglie il cross,... La Fiorentina parte forte nei primi minuti e dopo alcune occasioni sprecate trova il gol del vantaggio con Nico Gonzalez. La squadra di Italiano però non la chiude e nel secondo tempo subisce la rete del pareggio targata Soulè, il quale raccoglie il cross,... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 29 settembre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi