GUESS WHO'S BACK! ALLA FINE ARRIVA ANCHE CACERES

E alla fine arriva… Martin Caceres. La Fiorentina può finalmente, definitivamente, guardare avanti con fiducia al campionato che si prepara a ripartire. Anche se restano i dubbi di Iachini sulla tenuta fisica dei suoi atleti (leggi qui), la squadra viola ha potuto ritrovare quella normalità che nelle parole di Pradè qualche settimana fa era diventata il vero obiettivo.

Anche Martin Caceres ieri è tornato al centro sportivo ed ora è pronto ad allenarsi con i compagni. Test atletici e fisici superati dunque, per l'uruguaiano che per ora prosegue con il suo allenamento personalizzato in attesa di rientrare a tutti gli effetti con il gruppo. Normale domandarsi quale sarà la tenuta fisica del classe '87, tornato al centro sportivo con venti giorni di ritardo rispetto ai compagni. A casa comunque si è sempre allenato con intensità e le numerose foto a dorso scoperto hanno confermato l'ottimo stato di forma del difensore, testimoniato anche dalle foto pubblicate sui social dagli stessi account gigliati.

Il prossimo futuro invece racconta di un campionato che potrebbe portarlo a mettere in saccoccia il terzo miglior numero di presenze in una stagione dalla stagione 2013/14 in maglia Juventus, quando tra campionato e Coppe giocò 30 partite. Al momento siamo fermi a 23 (20 in campionato e 3 in Coppa Italia), ma con le 12 giornate mancanti senza infortuni potrà raggiungere facilmente il risultato.

Una volta finita la stagione (o forse prima) sarà tempo di discutere con la Fiorentina l'eventuale prolungamento di contratto. Caceres è da cinque anni che non passa più di una stagione in una squadra (negli ultimi tre anni ha cambiato cinque squadre) ma ha già espresso anche pubblicamente la sua volontà di restare: le parti troveranno un accordo?