Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: giornata libera per la squadra

Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: giornata libera per la squadraFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina oggi riposa. Dopo l'allenamento andato in scena ieri al Viola Park all'indomani della gata di Conference League contro il Rakow, i giocatori viola agli ordini di Paolo Vanoli oggi hanno ricevuto dallo staff un giorno libero. La squadra tornerà domani ad allenarsi al centro sportivo di Bagno a Ripoli con vista sulla Cremonese, partita in programma lunedì sera allo Zini.