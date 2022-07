GORI, Va alla Reggina per Inzaghi. Barone-Ascoli...

Novità sul futuro di Gabriele Gori: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, l’attaccante classe ’99 ha ormai scelto di andare alla Reggina, rifiutando l’offerta che era arrivata nei giorni scorsi dall’Ascoli. Il giocatore ha preso questa decisione poiché convinto dal progetto tecnico degli amaranto (dove militano già altri tre ex prodotti del settore giovanile viola, ovvero N. Pierozzi, Dutu e Agostinelli) e soprattutto in virtù del fatto che sarà allenato da Filippo Inzaghi, che in quanto ex attaccante potrà essere utile nella crescita della punta, reduce da una stagione in chiaro-scuro al Cosenza, iniziata più che bene ma poi penalizzata da problematiche di salute.

Contestualmente, in relazione alle notizie emerse stamani sulla stampa locale di Ascoli (in particolare sul Corriere Adriatico, che aveva parlato di un dissidio a livello privato tra il dg Joe Barone e il presidente bianconero che avrebbe ostacolato il passaggio di Gori al club marchigiano), la Fiorentina ha fatto sapere che trattasi di voci prive di fondamento, dato che la scelta della destinazione finale è spettata al giocatore e che l’Ascoli si è inserito troppo tardi in una trattativa (quella con la Reggina) già impostata da tempo.