GONZALEZ-SOTTIL, LA STRADA È ANCORA LUNGA

"I rientri i nostri acquisti" sono le frasi preferite dai dirigenti in questo periodo (non solo viola, basti pensare alle parole dette da Ausilio al Maestrelli) ma spesso tra il dire e il fare... Per ora infatti Vincenzo Italiano può fare affidamento solo su Gaetano Castrovilli che contro il Lugano non solo è tornato a disputare una amichevole vera (faceva da tempo quelle in allenamento) ma anche a segnare un gol. Manna per il morale di un giocatore che ha sempre cercato di pensare positivo e lavorato per rientrare al più presto. Domani, nella partitella in famiglia, ci sarà l'occasione per aumentare anche il suo minutaggio, proseguendo così la sua preparazione al rientro anche in campionato.

Per quanto riguarda però gli altri due infortunati di lungo corso, Gonzalez e Sottil, il 2022 finirà inesorabilmente senza averli rivisti in campo. Tutto è rimandato dunque ai prossimi mesi visto che il campionato e la Coppa Italia della Fiorentina riprenderanno senza di loro che, come appreso da Firenzeviola, lavorano ancora a parte, ora e per qualche tempo ancora. Non a caso infatti dopo la caccia ad un trequartista (più in previsione futura) ora l'obiettivo viola sul mercato di gennaio si è spostato sull'esterno visto che ripartire con due soli giocatori in quel ruolo (Ikoné e Saponara) e uno a mezzo servizio con le punte (Kouame) può non essere sufficiente.

Anche se il tecnico ha cambiato modulo, passando dal 4-3-3 al 4-2-3-1, siamo lontani dai 5 esterni che proprio Italiano chiedeva fin dall'inizio della sua avventura, un ruolo troppo fondamentale sia in termini di gol che di assist per il centravanti per aspettare il completo recupero dei due giocatori infortunati. Gennaio comunque farà capire qualcosa in più sia sui tempi che su eventuali mosse di mercato per sopperire alla loro lunga assenza.