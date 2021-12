GONZALEZ, È lui il migliore in campo: incontenibile

E' stato indubbiamente Nicolas Gonzalez il miglior giocatore della Fiorentina in campo questo pomeriggio contro il Bologna secondo le pagelle di Firenzeviola.it. Per l'attaccante, voto 8 in pagella. Ecco il giudizio: "Primo a tentare la conclusione a rete mette i brividi a Skorupski con il tiro a inizio gara fuori di poco. Tiene botta nonostante qualche calcione di troppo, su uno di questi Dominguez si fa ammonire, e offre un assist d'oro a Maleh per il vantaggio. Comincia la ripresa sullo stesso piano guadagnando la punizione del 2-1 di Biraghi, oltre al giallo di Theate. Determinante anche in occasione del rigore del 3-1 che si procura anticipando Skorupski. Incontenibile".

Leggi anche: NICO INCONTENIBILE, DUSAN NON PERDONA E NEMMENO BIRAGHI