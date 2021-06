GONZALEZ, Affare chiuso: le visite in Sudamerica

Nico Gonzalez a passi sempre più spediti verso la Fiorentina. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la trattativa per arrivare all'esterno argentino classe '98 è di fatto ormai chiusa sul versante economico (23 milioni + 4 di bonus), anche se per ultimare del tutto la cosa serviranno prima le visite mediche del calciatore dello Stoccarda. La Fiorentina sta aspettando il via libera dell'AFA, Federcalcio argentina (un po' come la FIGC deve fare per Donnarumma), per poterle organizzare in Sudamerica, e spera di completare entro il mese di luglio. C'è tra l'altro il precedente recente di Martinez Quarta, che fece i controlli medici coi viola proprio in Argentina.