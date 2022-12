GOLLINI, FUTURO INCERTO: SETTIMANA PROSSIMA INCONTRO TRA LA SOCIETÀ E L'ENTOURAGE

La ripresa del campionato è ormai alle porte, così come l’apertura del calciomercato. A tal proposito, in casa Fiorentina continuano ad esserci varie tematiche a tenere banco quotidianamente. Come quella che interessa Pierluigi Gollini, il cui futuro è ancora da definire. Arrivato in estate con grandi aspettative, la seconda avventura fiorentina dell’ex Atalanta non è mai decollata, e col mercato vicino all’apertura tutto può succedere.

Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, al momento non ci sono novità in quanto a offerte e la settimana prossima è in programma un incontro tra la dirigenza della Fiorentina e l’entourage del giocatore. Un'occasione proprio per tracciare il quadro della situazione, decidere cioè la strategia da voler adottare, valutando quanto possa convenire allo stesso Gollini rimanere a Firenze fino a giugno nonostante sia sbarrato dalla concorrenza di Terracciano.

Il tutto aspettando eventuali novità di mercato, che per quanto riguarda i portieri della Serie A coinvolge un insieme di club. Il Milan è alle prese con l’infortunio di Maignan e vuole tutelarsi, il Monza ha in casa lo scontento Cragno e l’Atalanta ha subito l’infortunio di Musso, incappato in una distorsione alla caviglia la cui entità va ancora ben definita. E infine Gollini, voglioso di capire quale sia per lui la scelta migliore per potersi rilanciare.