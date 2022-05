GOLLINI, È la pista meno costosa per la porta viola

Tema del futuro portiere della Fiorentina centrale nella giornata di oggu sulle pagine di Firenzeviola.it: meno battuta, costosa e più consolidata, la pista che porta a Pierluigi Gollini. La sua ultima stagione, in prestito al Tottenham, non è stata esaltante quanto a presenze (ha giocato solo nelle coppe) e ciò porta l'Atalanta a non poter spingere troppo in alto l'asticella delle richieste. Le possibilità di intavolare un affare con la formula del prestito, con diritto od obbligo di riscatto condizionato, aumentano poi le percentuali a favore dell'ex viola, che lasciò Firenze ancora minorenne nel 2012 per tentare il grande salto al Manchester United e che dalla sua, con un solo anno in più, ha l'aver già giocato in Europa.

Leggi anche: CHI IL PROSSIMO PORTIERE? GOLLINI SORPASSA VICARIO