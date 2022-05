GOLLINI, È l'anti-Vicario e come sponsor c'è Barone

Tra i primissimi temi sull'agenda di mercato della Fiorentina c'è il capitolo portiere. In cima alla lista c'è il nome di Guglielmo Vicario ma negli ultimi giorni la Fiorentina ha preso in considerazione anche il profilo di Pierluigi Gollini. Il classe '95 nativo di Bologna è uno dei nomi caldi per il mercato estivo dei portieri tanto che sul suo conto ci sono anche forti interessamenti del Napoli e del Torino, entrambe alla ricerca di un numero uno per la loro porta. A Firenze un grande sponsor di Gollini si chiama Joe Barone. CLICCA QUI per leggere l'indescrezione di FV.