GOL, GERARCHIE E MERCATO: MALEH SEMPRE PIU' VIOLA

La vittoria della Fiorentina sulla Salernitana per 4-0 ha portato i viola ad essere soli al quinto posto. Oltre all’onnipresente Dusan Vlahovic nel tabellino gigliato, già da due partite consecutive, è presente il centrocampista viola Youssef Maleh. L’ex Venezia, infatti, dopo la rete di testa contro il Bologna, trovando così il suo primo gol con la maglia della Fiorentina e in Serie A, ha risegnato proprio contro la formazione campana il gol del definitivo 4-0.

Dopo essere partito molto dietro, se non addirittura ultimo, nelle gerarchie del centrocampo viola il classe ‘98 sta diventando, partita dopo partita, una pedina fondamentale per il mister Vincenzo Italiano. Proprio per questo, nonostante il grande interesse del Venezia che farebbe carte false per riportarlo in Veneto, Maleh è pronto a restare a Firenze e quindi rifiutare ogni offerta di gennaio.

Mercoledì per i viola ci sarà il secondo incontro di Coppa Italia. Dopo la vittoria per 4-0 contro il Cosenza è pronto ad arrivare al Franchi il Benevento. “Sicuramente giocheranno quelli che hanno avuto meno spazio, spero di esserci anche io” ha dichiarato Maleh dopo la vittoria contro gli uomini di Colantuono. Il centrocampista marocchino ha come unico obiettivo quello di dare il massimo in questo finale di girone per poi con ogni probabilità partire con il suo Marocco per la Coppa d’Africa.