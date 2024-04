GOL CERCASI, SE GLI ATTACCANTI NON SEGNANO TOCCA AI DIFENSORI BOMBER: QUARTA E RANIERI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Reduce da due partite consecutive senza segnare, 0-1 a Torino e 0-0 contro il Viktoria Plzen, la Fiorentina ha bisogno di tornare a gonfiare la rete avversaria. Negli ultimi quattro match, dopo il rientro dalla sosta per le nazionali, i viola hanno centrato il bersaglio solo in due occasioni, contro il Milan in campionato, tra l'altro inutilmente ai fini del risultato finale, e contro l'Atalanta in Coppa Italia.

A finire sul tabellino dei marcatori sono stati Duncan, contro il Milan, e Mandragora con i bergamaschi. Agli attaccanti(QUI il focus di FirenzeViola.it), termine che comprende anche gli esterni offensivi, invece il gol manca dalle reti di Nzola e Beltran nella trasferta di Budapest contro il Maccabi Haifa in Conference League. In un così fondamentale momento della stagione allora, viste le evidenti difficoltà in zona gol dei giocatori più offensivi, chissà che non tornino decisivi i due difensori bomber Quarta e Ranieri.

QUARTA, L'ATTACCANTE AGGIUNTO DI ITALIANO

Sei gol in stagione, quattro in campionato e due in Conference, per Martinez Quarta. Il centrale argentino è il quarto miglior marcatore viola in tutte le competizioni dopo Nico Gonzalez(10), Beltran(9) e Bonaventura(7). El Chino, tornato titolare in Repubblica Ceca dopo la panchina contro la Juventus, non segna dal 5-1 del Franchi contro il Frosinone datato 11 febbraio.

Italiano gli ha cucito addosso un ruolo particolare che lo fa essere il difensore più partecipativo alla manovra offensiva viola. In alcuni casi addirittura l'argentino diventa quasi un attaccante aggiunto inserendosi in area di rigore. Grazie a questa libertà d'azione Quarta è stato decisivo con le sue reti già in tre occasioni, contro il Genk al Franchi in Conference, e contro Udinese e Roma in campionato.

RANIERI, DECISIVO IN CONFERENCE

Soprattutto in vista della gara di ritorno di Conference League contro il Viktoria Plzen, Luca Ranieri può essere un uomo decisivo per Vincenzo Italiano. Se, grazie alla rete l'anno scorso a Basilea e ai due gol qualificazione negli ottavi contro il Maccabi Haifa, la palma di uomo conference l'ha guadagnata Barak, altrettanto decisivo quest'anno in Europa è stato il centrale spezzino.

L'ex Salernitana e Spal ha segnato una doppietta, cruciale per il 2-2 finale, contro il Genk nella gara inaugurale della competizione, ed è stato determinante per l'ottenimento del primo posto nel girone da parte dei viola. Sua infatti la rete del pareggio nell'ultima gara del primo turno contro gli ungheresi del Ferencvaros. Vedremo allora tra lunedì e giovedì sera se sarà proprio uno dei due centrali a riportare al gol la formazione di Italiano.