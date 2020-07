GIACOMELLI, Un precedente a S.Siro che fa sperare

Sono in tutto 17 i precedenti tra Piero Giacomelli, arbitro della sezione di Trieste, e la Fiorentina, che verrà diretta dal fischietto classe '77 di professione promotore finanziario domani sera a San Siro contro l'Inter. Il bilancio è abbastanza in equilibrio, con 6 vittorie viola, 5 pareggi e 6 sconfitte. Migliore invece lo score tra l'arbitro e i nerazzurri, diretti 8 volte e vittoriosi in 3 circostanze, con anche 4 pari e solo 1 ko. Se per la Fiorentina le ultime quattro direzioni di Giacomelli hanno portato in dote tre sconfitte e un successo, c'è già un precedente al Meazza che può far ben sperare in vista della gara di domani sera: l'arbitro in questione infatti ha diretto la gara di questa stagione tra Milan e Fiorentina dello scorso 29 settembre, quando la Viola di Montella si impose per 3-1 sui rossoneri grazie ai gol di Pulgar, Castrovilli e Ribery. L'ultimo ko dell'Inter con Giacomelli risale invece addirittura al marzo 2014, quando fu sconfitta 2-1 a San Siro dall'Atalanta.