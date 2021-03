GIACOMELLI, I precedenti viola dell'arbitro di domani

Sarà Piero Giacomelli ad arbitrare la gara di domani tra Benevento e Fiorentina. Quella del Ciro Vigorito sarà la dodicesima partita diretta in questo campionato dal fischietto triestino, uno dei più impiegati in questa stagione. Giacomelli, 43 anni, arbitro di Serie A dal 2011, è uno dei più esperti a disposizione dell’AIA (147 partite dirette nel massimo campionato) e si ritroverà per la 21esima volta ad arbitrare la Fiorentina: con i viola un bilancio piuttosto equilibrato, con 7 vittorie per i gigliati, 6 pareggi e 7 sconfitte. L’ultima volta che Giacomelli e la squadra di Prandelli si sono incrociati risale al 10 gennaio scorso, quando i viola si imposero in casa contro il Cagliari grazie ad un rigore realizzato da Vlahovic. Tra i precedenti da ricordare la semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Atalanta (febbraio 2019, al Franchi finì 3-3 con reti viola di Chiesa, Benassi e Muriel) ed il successo a San Siro sul Milan nella scorsa stagione, quando nell’occasione Giacomelli assegnò 2 rigori alla squadra allora allenata da Montella (uno calciato da Chiesa e parato da Donnaruma e l’altro realizzato da Pulgar). L’ultima partita diretta da Giacomelli è quella di settimana scorsa tra Sampdoria e Cagliari (2-2 pirotecnico nel finale e 7 gialli sventolati), mentre se guardiamo le gare arbitrate questa stagione, quella che ha generato più polemiche è sicuramente Milan-Roma dell’ottobre 2-2, quando l’arbitro fischiò nel finale due rigori (uno per parte) piuttosto generosi, alimentando il sospetto che il secondo penalty fosse stato assegnato per compensare il primo. Al Var ci sarà Fabio Maresca, protagonista come primo arbitro nell’ultimo Sampdoria-Fiorentina (vittoria 2-1 dei blucerchiati).