GATTUSO, La rivelazione di Moggi: "Va a Firenze"

Tra le notizie che oggi hanno avuto più risalto su Firenzeviola.it c'è stata quella relativa alla rivelazione dell'ex dg della Juventus Luciano Moggi a proposito del futuro di Gennaro Gattuso. "Gattuso, futuro viola" è scritto nel titolo del suo pezzo di commento delle questioni del calcio italiano: "Il tecnico ha già le valigie pronte per passare dalla città di Pulcinella a quella del Sommo Poeta Dante, nonostante sia in piena corsa per un posto in Champions League" il suo pensiero in merito.

