GATTUSO, Calo nella ripresa? Viola ha giocatori forti

Queste le parole di Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, nel post partita del match contro la Fiorentina in sala stampa: “Quanto credo alla Champions? La speranza è l’ultima a morire, c’è grande rammarico perché prima eravamo padroni del nostro destino. Veniamo da una settimana in cui ne abbiamo viste di tutti i colori, l’importante è farsi trovare pronti. Il calo nella ripresa? Abbiamo fatto poco movimento, i centrocampisti volevano giocare 4+3, siamo stati piatti e Piatek non ha trovato spazi. E’ mancato anche il palleggio. Il problema di questa squadra è quello di perdere sicurezze. La Fiorentina è da un po’ di tempo che attraversa momenti cattivi ma ha giocatori tecnici che possono creare pericoli in ogni momento”.