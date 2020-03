GARRISCA AL VENTO!, Rivivi la puntata di oggi

Puntuale come ogni settimana, riecco l'appuntamento televisivo realizzato da FirenzeViola.it: come ogni venerdì, infatti, è andata in onda su Italia 7 la nuova puntata di "Garrisca al Vento!", prodotto curato dalla nostra redazione. In studio, al solito, i nostri Lorenzo Di Benedetto e Pietro Lazzerini, i quali si sono soffermati, com'è logico che sia, soprattutto sul caos organizzativo che ha colpito il mondo del calcio, in seguito alla diffusione del Coronavirus - e dell'allarme generale scatenatosi intorno al tema - sul suolo italiano. Ampio spazio perciò dedicato a quanto successo tra la scorsa settimana e questa, con la partita contro l'Udinese che alla fine sarà giocata come da previsioni a porte chiuse, seppur una settimana dopo rispetto a quanto si pensasse. Vi proponiamo poi un'intervista a Filippo Pucci, presidente dell'ACCVC, il quale si esprime sia sulla confusione disorganizzativa ("La tifoseria si è dovuta bloccare, ma ne prendiamo atto, se si tratta di una situazione grave. Speriamo il fine sia debellare il virus") ma anche sulle novità legate allo stadio ("Dopo 15 anni che se ne parla penso che sia venuto a noia un po' a tutti questo tema. Ho visto un servizio sullo stato del Franchi, e mi pare che non sia in ottime condizioni. Non si faccia disamorare Commisso"). Un tema, quello del Franchi e dei dubbi sul nuovo stadio viola, cresciuti dopo il no di Commisso al bando Mercafir, affrontato anche nel collegamento con la nostra redattrice Luciana Magistrato. Senza dimenticarsi, infine, del ricordo dell'Eterno Capitano viola Davide Astori, del quale il 4 marzo ricorrevano due anni dalla scomparsa. Potrete ascoltare sia l'esclusiva testimonianza audio di Max Allegri, ex tecnico della Juve che lo allenò a Cagliari, che rivedere il video-ricordo dedicatogli dalla nostra redazione.