GARRISCA AL VENTO, Ecco la puntata odierna

Puntuale come ogni settimana torna "Garrisca al Vento!", la trasmissione sulla Fiorentina curata dalla redazione di FirenzeViola.it e in onda su Italia 7, condotta da Pietro Lazzerini e Lorenzo Di Benedetto. La puntata odierna si è aperta con l'intervento del noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini: "Piatek può essere un'idea ora che Ibrahimovic è arrivato al Milan. Il polacco potrebbe prendere in considerazione l'idea di venire a Firenze. E' un'idea, anche se la trattativa per Patrick Cutrone è più avanzata. Con Iachini la società farà le dovute riflessioni e poi una punta arriverà. Le priorità sono il centravanti e il centrocampista. Praet è il profilo ideale, ma ora non c'è spiraglio da parte del Leicester. Secondo me Iachini tirerà fuori dal cilindro Zurkowski. Due idee le metto lì: Fofana e Mandragora".

Dall'intervento a Figline del padre di Federico, Enrico Chiesa, il quale ha affermato come il classe '97 viola stia recuperando dall'infortunio alla caviglia, all'intervista a Bruno Bolchi, allenatore di lungo corso: "Un errore che è stato fatto, è stato quello di non vendere Chiesa. Ma non mi sento di incolpare nessuno. Una società nuova non poteva presentarsi vendendo il miglior giocatore. La Fiorentina deve ritrovare quella voglia e quello spirito che per esempio è mancato nella gara contro l'Inter".

Infine Ciccio Baiano, ex giocatore viola che conosce molto bene Iachini: "E' l'allenatore giusto. Porterà grande grinta. Da questi momenti si viene fuori col sacrificio e con qualche aiuto dalla società. Beppe ha giocato con vari moduli, riesce a cucire il vestito giusto addosso ad ogni squadra".

Qui sotto la puntata completa: