GAL-FIO 2-1, Rivivi il live di Firenzeviola

90' - La gara finisce senza recupero: 2-1 il Galatasaray il risultato finale anche se la Fiorentina non ha demeritato anche perché i due gol subiti sono arrivati su errori difensivi, qualche problema ancora in attacco ma è positivo che la squadra abbia comunque creato occasioni.

86' - Primo affondo di Dodo che conquista un calcio d'angolo.

85' - Cambio viola: Italiano mette Saponara per Sottil.

83' - Occasione viola con Gonzalez che innesca Jovic che, credendosi forse in fuorigioco, si ferma e spreca una ghiotta occasione.

80' - Fiorentina prova a spingere per il pareggio e, dopo un primo tempo con tanti errori, in questa ultima fase della partita uno dei migliori è Sottil che fa buoni cross tagliati dalla sinistra.

74' - Serie di cambi viola: Entrano Duncan (Maleh), Dodo (Benassi) Jovic (Cabral) e Mandragora (Amrabat)

72' - SOTTIL!!!!! GOL DELLA FIORENTINA!! Cross di Benassi e dalla sinistra Sottil calcia senza stoppare

71' - Sottil crossa al centro per Gonzalez che sbaglia però la mira da buona posizione.

67' - Momento di nervosismo tra Gonzalez e Kutlu per un fallo, i due si spintonano. L'arbitro ammonisce il turco e l'argentino.

63' - Serie di cambi per il Galatasaray

59' - Occasione per i turchi, con il numero 22 Kutlu che di testa su un cross a tagliare sfiora lo specchio della porta di testa.

53' - Dalla sinistra cross di Sottil ma non c'arrivano Bonaventura e Benassi.

52' - Terracciano dice no a Seferovic evitando così il terzo gol del Galatasaray.

48' - RIGORE SOLARE NON DATO AI VIOLA: Fallo di Sergio Oliveira su Bonaventura ma non per l'arbitro.

47' - Ammonizione per Eliabdellaoui, per fallo su Sottil

46' - AL VIA LA RIPRESA! I viola devono recuperare due gol di svantaggio

-------------------------------------------------------------------

Primo tempo tra luci ed ombre per la Fiorentina nella sua prima gara internazionale, che nell'intervallo torna negli spogliatoi sotto di due gol. I viola vanno subito sotto al 5' sulla pressione di Seferovic che induce all'errore Quarta e poi scarica su Akturkoglu che colpisce il palo interno e segna. La Fiorentina accusa il colpo ma poi gioca a viso aperto trovando alcune occasioni in particolare con Benassi, Cabral e Maleh oltre ad alcune punizioni dal limite di Biraghi, pur non sfruttate a dovere. Nel finale e dopo una mezzora di gioco condotto dalla Fiorentina però arriva il raddoppio di Akbaba nel finale.

45' - FINITO IL PRIMO TEMPO. VIOLA SOTTO PER 2-0

42' - RADDOPPIO DEL GALATASARAY - La coppia Quarta-Igor non funziona e Akbaba riesce a tirare indisturbato in porta con il brasiliano che arriva tardi su di lui. Il gol arriva nel momento migliore dei viola nonostante l'interruzione della gara. Al primo affondo di questa fase il Gala segna.

41' - Primo cartellino della gara per Amrabat per proteste su un calcio di punizione battuto poi da Biraghi alto.

40' - Si riparte! Dovranno essere recuperati alcuni minuti

37' - Partita sospesa dall'arbitro per petardi e fumogeni che arrivano dalla curva del Galatasaray. Nervosismo tra le due squadre e Muslera va a chiedere ai tifosi di calmarsi.

32' - DOPPIA OCCASIONE VIOLA Punizione conquistata da Bonaventura con Biraghi che trova l'opposizione di Seferovic in angolo. Dal corner lo stesso capitano serve in mezzo dove nasce una mischia in cui Cabral sfiora il pareggio. Nell'azione successiva sempre Cabral favorisce l'inserimento di Maleh che però non trova lo specchio

29' - Ancora una punizione per la Fiorentina, sulla destra, calciata questa volta da Bonaventura. Quarta incorna ma non imprime la giusta traiettoria al pallone.

26' - Punizione per la Fiorentina da buona posizione ma Biraghi colpisce la barriera e l'arbitro avrebbe comunque fischiato perché Nico Gonzalez non era a distanza dalla barriera

24' - Di nuovo in attacco il Gala con Akbaba che sfiora la porta

22' - Buona percussione di Maleh che poi serve Sottil per il cross al centro ma l'azione si perde.

19' - Cambio nel Galatasaray: Dubois si infortuna (problema muscolare) e viene sostituito da Eliabdellaoui

17' - OCCASIONE PER BENASSI. La Fiorentina spinge sulla destra con Nico Gonzalez che favorisce l'inserimento di Bonaventura poi la palla arriva a Benassi che manca di poco la porta. Ma la Fiorentina c'è!

16' - Si lotta a centrocampo con la Fiorentina che prova a riordinare le idee in uno stadio che sembra quello di Istanbul.

5' -VANTAGGIO GALATASARAY 1-0 Ingenuità di Martinez Quarta che sulla pressione di Seferovic perde palla che arriva a Akturkoglu che colpisce il palo interno alla sinistra di Terracciano e il pallone poi entra in porta.

2' - Il Gala subito avanti e su calcio piazzato di Oliveira Terracciano fa la sua prima parata. La squadra turca è avanti anche nella preparazione ed ha giù disputato alcune gare internazionali.

1'- PARTITI!!

Alle ore 18 fischio d'inizio per la prima amichevole internazionale della Fiorentina, contro il Galatasaray, all'Untersberg Arena di Grodig, nei pressi di Salisburgo dove è in ritiro la squadra viola. Potrete seguirla attraverso la diretta testuale di Firenzeviola a cura di Luciana Magistrato e dell'inviato in Austria Giacomo Galassi.

Queste le formazioni, con Italiano che ha scelto "l'usato sicuro" della scorsa stagione. In panchina anche Dodo, con Benassi impiegato come terzino destro. Nel Galatasaray una vecchia conoscenza: l'ex viola Seferovic:

FIORENTINA(4-3-3): Terracciano; Benassi, Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Bonaventura, Maleh; Gonzalez, Cabral, Sottil

A disposizione: Rosati, Cerofolini, Gollini, Dodò, Milenkovic, Jovic, Saponara, Ikonè, Terzic, Venuti, Zurkowski, Duncan, Mandragora, Favasuli, Bianco, Nastasic, Kouame

GALATASARAY (4-5-1): Muslera; Dubois, Nelsson, Bardakci, Van Aanholt; Oliveira, Kutlu, Akgun, Akbaba, Akturkoglu; Seferovic

A disposizione:Kocuk, Elabdellaoui, Bayram, Baltaci, Antalyali, Cicaldau, Akman, Yilmaz, Kilinc, Caglayan, Luyindama, Karatas, Gomis

Arbitro: Andreas Heiss