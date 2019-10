Torna "Garrisca al Vento!" in una versione del tutto inedita. La trasmissione a cura di FirenzeViola.it cambia la propria veste: non sarà più radiofonica ma televisiva. Oggi è andata in onda la prima edizione della nostra trasmissione condotta da Pietro Lazzerini e Lorenzo Di Benedetto che d'ora in avanti vi accompegnerà ogni venerdì. Qui sotto potete vedere la puntata odierna: