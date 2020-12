FV, Scegliamo il "Viola del Ventennio 2000-2020"

Un'iniziativa social lanciata da FirenzeViola.it per concludere questo 2020. Aiutaci a scegliere il giocatore della Fiorentina più rappresentativo del ventennio 2000-2020 che si sta per concludere. Tra i 16 scelti dalla redazione è in corso una serie di sondaggi su Instagram per eleggere il "Viola del Ventennio". Giuseppe Rossi, Frey, Mutu, Gonzalo Rodriguez, Rui Costa, Di Livio, Jovetic, Chiesa, Salah, Astori, Ribery, Toni, Gilardino, Borja Valero, Riganò: la scelta sarà tra questi giocatori. Vai nelle nostre storie e segui il nostro profilo per votare e scoprire chi vincerà!