FV LIVE PER OSMA ONLUS: ANCHE BATI E RUI A SOSTEGNO DELLA MARATONA DI DOMANI

Due testimonial d’eccezione per la maratona di dirette Instagram di domani, su Firenzeviola.it, a sostegno dell’ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri a Bagno a Ripoli. Anche i simboli della Fiorentina di fine anni '90, il bomber Gabriel Omar Batistuta e l’indimenticato (e indimenticabile) numero 10 Rui Costa hanno infatti deciso di schierarsi a favore della raccolta fondi che partirà domattina alle 10:00 sul nostro profilo Instagram inviandoci i video che vi proponiamo. Dopo Giuseppe Rossi, Cesare Prandelli e tanti altri che si stanno aggiungendo in queste ore anche Bati & Rui hanno deciso di farsi sentire dalle loro case in Portogallo e Argentina a conferma dell’importanza della giornata di domani.

Sulla piattaforma Gofundme.com all’indirizzo https://www.gofundme.com/f/fv-per-osma-onlus sarà possibile partecipare alla raccolta fondi a favore della Osma Onlus che si occupa delle attività dell’ospedale di Ponte a Niccheri che in questo momento di emergenza per il Coronavirus ha assoluto bisogno di sostegno e aiuto. Tutti i fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di attrezzature e dispositivi di protezione per il personale (guanti, mascherine, gel disinfettante e calzari). Tantissimi i personaggi che hanno deciso di partecipare alle dirette di domani: i Sindaci di Firenze e Bagno a Ripoli, Dario Nardella e Francesco Casini, il Direttore Generale della Fiorentina Joe Barone oltre a volti noti del mondo della musica e dello spettacolo fiorentino come Marco Masini, Pupo, Carlo Conti, Gianfranco Monti e poi ancora ex viola del calibro di Toldo, Brocchi, Pasqual, Viviano, Elena Linari in collegamento dalla Spagna e tantissimi altri.

Una domenica diversa, una domenica per sostenere chi ne ha bisogno di aiuto, una domenica a fianco di Osma Onlus in compagnia di tanti cuori viola e della redazione di Firenzeviola.it. Stay tuned!!!