FV, Instagram, FB, Twitter e Twitch: seguici sui social!

INDISCREZIONI DI FV NZOLA, E IL REGALO AL BIMBO IN LACRIME: LA RICOSTRUZIONE Ha fatto discutere una ricostruzione inesatta del gesto compiuto a fine partita, ieri sera, da M'Bala Nzola verso un bambino in lacrime nel parterre di tribuna. In molti hanno associato il pianto del piccolo a un gesto spontaneo dopo che l'attaccante viola gli aveva... NOTIZIE DI FV VIOLA, I PRECEDENTI UNGHERESI: DOMANI 20ESIMA GARA Domani la Fiorentina sfiderà per la prima volta la formazione originaria di Budapest ma già in passato si è ritrovata ad affrontare club ungheresi e il bilancio dei gigliati è in positivo. Sono ben 19 le partite giocate dalla Fiorentina contro... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 04 ottobre 2023.