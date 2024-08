FRI-FIO 0-2, Al via il terzo tempo della sfida

A riposo per la seconda volta le due squadre con la Fiorentina avanti per 0-2 contro il Friburgo grazie alle reti di Kean nel primo tempo e Mandragora nel secondo.

L'amichevole però non è ancora finita: il format di questa gara prevede infatti tre tempi da 45 minuti e non due. Adesso le squadre sono rientrate negli spogliatoi ma tra pochi minuti torneranno in campo per giocare l'ultimo dei tre tempi.