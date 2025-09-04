Franchi, un'estate di lavori: le maggiori novità riguarderanno la tribuna
Una delle news più lette di oggi su FirenzeViola.it è quella che riporta l’aggiornamenti de la Repubblica (ediz. Firenze) sul restyling del Franchi. Nonostante un’estate di lavori senza partite - si legge - l'impianto di Campo di Marte si presenterà in una maniera non molto diversa dall'ultima volta. Le novità più sostanziali riguarderanno la tribuna. CLICCA QUI per l’articolo completo!
Cinque domande a Pioli parlando di Kean e Piccoli, della difesa a tre, di Fagioli e Nicolussi Caviglia, di un gioiello da lanciare come Fazzini e di quella parolina Champions…di Luca Calamai
Lorenzo Di BenedettoLa sensazione è quella di sempre: la Fiorentina rischia di essere l'eterna incompiuta. Mercato da 6, niente di più: mancano almeno due giocatori. Pioli però deve prendere in mano la squadra, perché si può certamente fare meglio di così
Angelo GiorgettiIl voto al mercato è positivo (con un paio di dubbi). Brava Fiorentina a trattenere i migliori, compreso Comuzzo. Ora ci sono alternative in ogni ruolo. Grana esuberi e rosa troppo lunga: difficile rimediare gli errori del passato
