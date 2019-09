L'Artemio Franchi per ora e finché non sarà costruito un nuovo stadio (o a maggior ragione in caso di restyling) è la casa della Fiorentina e per questo motivo la società ha deciso di farci giocare la Primavera sabato. Per questo motivo potrebbe infatti accadere che le squadre giovanili o la prima squadra femminile torni a giocare allo stadio di viale Fanti.