FOTO-VIDEO FV, 15MILA IN FESTA PER RIBERY: "SONO FELICE".

21.14 - Franck Ribery si è avvicinato alla tribuna per salutare e stringere la mano ad alcuni tifosi.

21.00 - Queste le parole di Joe Barone: "Vorrei ringraziare tutta la tifoseria viola. Ecco perché senza voi non c'è vita. Ogni giorno tanta gente mi ferma e si vede tantissima emozione in città e allora ho deciso di ringraziarvi con quella maglietta che ho esposto contro il Monza. Rocco mi chiama 10 volte al giorno e voleva sapere tutti i dettagli su Franck, mettendoci molta pressione. Sono contento che Franck Ribery è nostro! Noi non promettiamo niente, lavoriamo per arrivare in Europa. Vogliamo raggiungere i 25000 tifosi contro il Napoli. Domani arriva Rocco Commisso, vogliamo vedere tutti i tifosi viola allo stadio durante questa stagione". Subito dopo partito il coro dalla tribuna "Chi non salta juventino è".

20.56 - Queste le parole di Daniele Pradè: "Sono emozionatissimo stasera. Non mi capita spesso ma Franck mi ha emozionato. Dico grazie alla moglie perché alla fine ha deciso lei. Se i giocatori così forti vengono qua è grazie a Firenze e i fiorentini. Ritornare qua per me è un emozione enorme, ringrazio Commisso e Joe per questa possibilità. Ha deciso di venire da noi perché vuole ancora vincere. Sono super felice".

20.51 - Queste le prime parole di Franck Ribery: "Ciao a tutti! Spero che stiate tutti bene! Sono molto felice di essere qua! Parlo così bene l'italiano perché mi piace la lingua ma soprattutto la Fiorentina. Sapevo già da tre settimane che sarei venuto qua. Toni è un mio grande amico, è come un fratello, mi ha detto di venire qua perché c'è una città bellissima. Ho chiamato Vidal per dire a Pulgar se potevo avere la numero 7. Infatti lo ringrazio. Non so dove vivrò a Firenze, ma ho bisogno di una grande casa perché ho 5 figli. Pradè mi ha detto dai campione vieni con noi. Non sono ancora pronto per sabato ma sono a disposizione del mister. Ho bisogno di allenarmi con la squadra e non da solo".

20.46 - Palleggi e skills nel centro del campo per il francese.

20.43 - Arrivato in questo momento all'interno del campo Franck Ribery accompagnato dalla musica e dalle luci viola ma soprattutto dal boato dei cori dei tifosi presenti questa sera.

20.40 - Si sta spostando in questi istanti, Franck Ribery, dal centro sportivo Davide Astori in direzione stadio Artemio Franchi.

20.34 - Arrivato sul campo di gioco anche il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè accolto dagli applausi dei tifosi viola presenti.

20.31 - Si trova in campo Joe Barone che ha da poco scattato un selfie insieme alla foltissima tribuna viola.

20.27 - Viene trasmesso adesso un video con le migliori giocate e i migliori gol di Franck Ribery.

20.22 - Stanno entrando nel campo di gioco le giovanili della Fiorentina. Adesso, infatti, è il momento dei giovani viola dell'under 15.

20.20 - Dovrebbero mancare poco meno di quaranta minuti all'arrivo di Franck Ribery sul campo del Franchi. Nel frattempo sono sempre di più i tifosi viola in tribuna.

20.08 - Tantissimi cori da parte dei tifosi viola presenti sia per Joe Barone che contro l'eterna rivale Juventus.

20.06 - Simpatici striscioni per Franck Ribery tra cui uno i particolare con su scritto: "CR7 is for boys FR7 is for men"

19.58 - Sono circa 10 mila, al momento, i tifosi viola presenti all'interno del Franchi. Per adesso restano vuoti i due settori al lato della tribuna.

19.56 - Al momento la tribuna e il parterre di tribuna dello stadio della Fiorentina è completamente esaurita.Vari tifosi, infatti, sono in piedi in attesa di vedere l'ultimo acquisto viola.

19.45 - Arrivato in tribuna anche Joe Barone che ha iniziato a sventolare una bandiera della Fiorentina e si è fermato a fare dei selfies con alcuni tifosi viola presenti.

19.40 - La tribuna dello stadio Artemio Franchi è praticamente piena di tifosi viola pronti ad accogliere il francese Franck Ribery.

Oggi è il girono della presentazione ai tifosi viola, all'interno dello stadio Artemio Franchi, dell'ultimo acquisto della Fiorentina: Franck Ribery. Segui la diretta testuale di FirenzeViola.it della serata!