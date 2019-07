FOTO FV, Veretout esce a giocare a ping pong. Ora...

Non perde la serenità nonostante la mancata convocazione per la tournée in America Jordan Veretout. Dopo le recentissime novità di mercato con un nuovo incontro a Casa Milan di Pradé e Barone con la dirigenza rossonera il centrocampista francese, qui di seguito nelle foto esclusive di FirenzeViola.it, è uscito da solo dall'albergo che ospita la Fiorentina qua a Moena e si è recato a giocare a ping pong. Il giocatore viola non partirà in pullman con la squadra in direzione Milano. Ancora incerto se rimarrà con il resto del gruppo in Trentino o meno.