FOTO FV, VCNY-Commisso al ristorante con Montella

Dopo aver parlato direttamente da New York, Rocco Commisso e Vincenzo Montella hanno in programma stasera alle ore 20.30 (ore 2.30 italiane) una cena in un ristorante fiorentino il "Pepolino" a Manatthan. Questa sarà la prima cena di Montella con Commisso e ad essa parteciperanno circa 50 persone che fanno parte del Viola club di New York. Qui sotto la foto del ristorante raccolta da FirenzeViola.it: